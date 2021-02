Krzysztof Rutkowski TRAFIŁ DO SZPITALA: "Zapodano mi narkozę niczym LOT W KOSMOS"

Kobra 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Podstarzaly Lawelas. Malo.ze brzydki.to ta fryzura. Moze lustra w domu nie ma .Szkoda bo.lata?wstecz wyglodal.normalnie .Chce na sile byc mlodziencem tyle ze to.mu sie nie udaje.A co robi to dziecko przy nim . Czy te dziewczyny juz naprawde pizbawione rozumu.czy kasa to dzis najwazniejsza. Pewnie wygodne zycie w bogactwie kazdemu by sie spodobalo.ale nie kazdemu za tako cene by posuwac sie do takich decyzji. PAN RUTKOWSKI POWINIEN TROCHE SIE OPAMIETAC . ALE SKORO.MU TO SIE UDAJE TO. TYLKO POGRATULOWAC.