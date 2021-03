Ksiądz z filmu braci Sekielskich SKAZANY!

Jakiś czas temu Tomasz Sekielski postanowił zająć się kontrowersyjnym, lecz jak najbardziej realnym problemem, jakim jest pedofilia w kościele. W 2019 roku światło dziennie ujrzał jego film dokumentalny, który traktuje o nadużyciach w polskich parafiach i przedstawia zeznania ofiar duchownych. Rok po publikacji w serwisie YouTube Tylko nie mów nikomu do sieci trafiła druga część, która, tak jak w przypadku pierwszej, była szeroko komentowana w mediach.

Podczas procesu Arkadiusz H., który nie był obecny podczas ogłaszania wyroku, przyznał się do winy:

Chcę z głębi serca pokornego bardzo serdecznie przeprosić pana Bartłomieja P. Nigdy nie kierowałem się w swoim życiu tym, aby komukolwiek czynić krzywdę, ale ludzka słabość spowodowała, że dzisiaj, na podstawie minionych miesięcy, przemyśleń, wielu modlitw, przeproszenia w duchu i modlitwy wstawienniczej w intencji osoby pokrzywdzonej, raz jeszcze wyznaję ze skruchą swoją winę i proszę pana Bartłomieja P. o wybaczenie moich słabości, moich grzechów i wnoszę o łaskę takiego braterskiego pojednania - jeśli jest to możliwe - ze strony osoby pokrzywdzonej przeze mnie - mówił w sądzie, tłumacząc się "słabościami".

Pokrzywdzony wyznał, że jeszcze dwa lata temu czuł wobec księdza obrzydzenie i złość, jednak za sprawą spotkań z psychologiem zmienił podejście do oprawcy:

Jest to kara sprawiedliwa, proporcjonalna i symetryczna do tego, co ksiądz wyrządził. Oprócz dóbr pokrzywdzonego zostały naruszone dobra kościoła katolickiego, który zmaga się z tym problemem od jakiegoś czasu i tego rodzaju zachowania duchownych psują dobry wizerunek - argumentował.