Książę George przemycił do urodzinowego portretu pewien SZCZEGÓŁ. Tego o nim nie wiedzieliście

George jest drugim pretendentem, po swoim ojcu, w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ponoć Kate i William starają się dać chłopcu nieco odetchnąć od sztywnych dworskich zasad i pozwolić małemu następcy tronu pobyć jeszcze dzieckiem. Us Weekly podawało jakiś czas temu, że książę i księżna Walii robią wszystko, by ich najstarszy potomek nie odczuł odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa, gdyż "jest kochającym zabawę dzieckiem z uroczą, psotną stroną".

Na dłoni 11-latka dostrzec można bransoletkę przyjaźni. Te kolorowe akcesoria, często zawierające napisy nawiązujące do utworów Swift, stały się symbolem najbardziej wiernych fanów. Ta tradycja, choć ma swoje korzenie w latach 70., została ożywiona przez Swift i jej oddanych fanów. Inspiracją do tworzenia bransoletek była piosenka Swift "You're on Your Own, Kid" z jej albumu "Midnights" z 2022 roku. W utworze artystka śpiewa: "Więc zrób bransoletki przyjaźni, łap chwilę i smakuj ją". Internauci są przekonani, że chłopiec kultywuje tę wypromowaną podczas trasy koncertowej "Eras Tour' tradycję, podobnie zresztą jak jego siostra Charlotte, a także... król Karol, który jest ponoć z wnukami w bardzo dobrej komitywie.