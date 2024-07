Książę George skończył 11 lat! Fani komentują jego urodzinowy portret: "Nasz przystojny przyszły król" (FOTO)

dziwne 18 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niektórzy piszą, że wygląda jak stary malutki. Gdyby zmienić Mu fryzurę i ubranie stosownie do wieku to prezentowałby się inaczej. On ma wszystko idealne, bo pozował do portretu księcia. To czego się spodziewać?