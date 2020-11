Książę Harry nie jest synem księcia Karola?! Meghan Markle namawia męża na zrobienie testów DNA

Meghan Markle nigdy nie przepadała za rodziną swojego męża, a szczególnie za Kate Middleton, z którą nieustannie rywalizowała. Teraz, gdy Amerykanka opuściła Wielką Brytanię i oficjalnie zrzekła się tytułu "księżnej", ma jeszcze mniej skrupułów, by psuć nerwy członkom rodziny królewskiej. Ponoć ostatnio Meghan zażądała od Harry'ego, by wykonał testy DNA, które pozwolą ustalić, kto jest jego prawdziwym ojcem. Była księżna wpadła na tę refleksję po obejrzeniu wywiadu księżnej Diany sprzed ponad dwóch dekad, w którym to matka Harry'ego przyznała, że ​​jest bardzo zakochana w oficerze Jamesie Hewitcie. To on jest rzekomo prawdziwym ojcem Harry'ego.