Książę Harry wystąpił w show Fallona: przeklinał, krzyczał i głośno się śmiał. Widzowie oceniają: "Dobrze widzieć jego inną stronę"

Harry uciekał przed tv a teraz sam do niej wchodzi. Stracił szacunek Uk a teraz pajacuje w USA. Niebawem dostanie się z wieczną ofiarą Megan. Co zrobi? Wrócić wstyd, zostać? Hmm pogubiona dusza będzie musiała w końcu się zmierzyć z naprawdę potężną rzeczywistością. Tak czy owak to człowiek i trzymam za niego kciuki.