Książę William, Kate Middleton i ich dzieci oklaskują brytyjską służbę zdrowia (WIDEO)

Podczas gdy Polacy do pomysłu oklaskiwania służby zdrowia z balkonów podeszli dość sceptycznie, mieszkańcy Wysp Brytyjskich w czwartek po raz kolejny masowo wyszli do ogrodów i na balkony, aby dać wyraz szacunku dla pracy osób walczących na pierwszej linii frontu w wojnie z koronawirusem.

Do akcji Clap for Carers przyłączyli się również książę Karol oraz księżna Camilla. Pierwszy w kolejce do tronu syn królowej Elżbiety sam do niedawna zmagał się z zarażeniem koronawirusem, z pewnością tym bardziej docenia więc trud pracowników NHS (brytyjskiego odpowiedniku NFZ - przyp. red.).