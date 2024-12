Książulo ocenił uszka od Magdy Gessler po 900 złotych za kilogram: "Ona chyba testuje wytrzymałość Polaków"

Wiecie dlaczego żyje nam się coraz gorzej? Bo wszystkiego nam zawsze mało, mało pieniędzy, mało ciuchów, mało wolnego, mało lajków. Jestem po studiach, mieszkam w małej miejscowości, moja dniówka wynosi około 300 złotych. I ok, przeżyje, dam radę. Tylko idąc do fryzjera, za farbowanie włosów przed ramiona płacę 300 zł. Za niecałe 2 godziny pracy. Ok, pani ma taki cennik, inni fryzjerzy dookoła mają podobne ceny. I to jest nienormalne w tym naszym kraju, że moją dniówkę zostawiam za 2 godziny pracy u fryzjera. I podobnie jest u pani Gessler.