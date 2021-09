Księżniczka Beatrycze URODZIŁA!

LekarkaSOR 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Artykuł o facecie - komentarze o artykule. Artykuł o kobiecie - komentarze o jej urodzie, bo najpierw najważniejsza jest ocena wyglądu kobiety i w ogóle kobieta jest tylko wyglądem. Nie ważne czy to mistrzyni olimpijska, naukowiec, celebrytka i nie ważne co zrobiła. Zawsze najpierw trzeba skrytykować i ocenić jej wygląd. Serio ludzie nie widzicie, że to jest chore? Każda kobieta wie jak wygląda, po kij te komentarze? Zwłaszcza jeżeli jest naturalna, nie po przeróbkami tylko taka się urodziła. Ja mam orli, garbaty nos i też nie ma tygodnia żeby mnie jakiś burak na ulicy o tym nie poinformował. Jakbym nie wiedziała i czekała na te wieści od obcych ludzi. A niech no tylko mam inne zdanie niż pan X czy Y w jakiejś dyskusji na fejsie. Wtedy bez oczywiście kiedy brak argumentów wjeżdża komentarz na temat mojego nosa, jakby to miało związek z dyskusją. Nie, nie polecę do chirurga, bo to nie ja mam problem tylko społeczeństwo. Wy ludzie macie problem.