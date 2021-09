Kuba Wojewódzki parkuje na chodniku i wjeżdża na pasy autem za 1,5 miliona złotych (ZDJĘCIA)

1avid 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bo w Polsce są mandaty takie same dla milionera jak i dla przysłowiowego Kowalskiego zamiast wzorem krajów zachodniej Europy uzależnić wysokość mandatu od zarobków czy zasobności konta to mamy właśnie taki cyrk Ktoś kto ma samochód za 1 czy więcej milionów złotych to gdy dostanie mandat 200 czy 300,- to nawet nie odczuje tej kary ale gdyby miał dostać mandat opiewający na kilka tys od razu by wiedział że to nie przelewki