Bezkarny Kuba Wojewódzki parkuje żółtym lamborghini na SAMYM ŚRODKU CHODNIKA (ZDJĘCIA)

Mogłoby się wydawać, że gwiazdy i celebryci powinni świecić przykładem, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W przeciwieństwie do przeciętnych obywateli muszą się w końcu martwić nie tylko o straż miejską, ale też czyhających na nich za każdym rogiem paparazzi . Wielokrotnie przekonywaliśmy się już jednak, że dla wielu sław kodeks drogowy znaczy tyle co zeszłoroczny śnieg, którego i tak zbyt dużo nie było.

Tym razem iście abstrakcyjnym stosunkiem do podstawowych reguł kulturalnego przemieszczania się po jezdni wykazał się samozwańczy "król TVN" - Kuba Wojewódzki . W ostatni poniedziałek showman został przyłapany, jak parkował swoim żółtym lamborghini na samym środku chodnika na skrzyżowaniu ulic Stanka i Rozbrat w Warszawie.

Na zdjęciach paparazzi widzimy, jak gwiazdor bez większego pośpiechu wraca do miejsca swojego postoju, a następnie rusza w dalszą podróż. Niekwestionowaną wisienką na torcie był też tutaj sposób, w jaki Wojewódzki włączył się ponownie do ruchu. Kuba zdecydował, że najlepszym miejscem do zawrócenia pojazdu będzie przejście dla pieszych.