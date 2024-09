Kubańczyk wraca do tematu rozstania z Olą Ciupą. Mówi o powodach i zapowiada "AFERĘ MIŁOSNĄ" ze swoim udziałem

Ola Ciupa i Kubańczyk tworzyli swego czasu jeden z najgorętszych, lecz także najbardziej burzliwych związków wśród rodzimych celebrytów. Modelka i raper zapałali do siebie uczuciem w 2019 roku, a trzy lata później media obiegła informacja o poważnym kryzysie w ich związku. Na początku 2023 roku Kubańczyk potwierdził, że jego miłosna relacja z Olą dobiegła końca, a jako główny powód rozstania wskazał swój nałóg. Ku zaskoczeniu wielu fanów, wkrótce celebrycki duet wrócił do siebie, lecz sielanka wcale nie trwała długo. W kwietniu tego roku Ciupa i Kubańczyk znów się rozstali.

Ola nie mogła już dłużej znieść uzależnienia Kuby. Obiecywał jej, że rzuci palenie i się zmieni. Ona wierzyła i dawała mu kolejne szanse. Często się kłócili, głównym powodem był nałóg Kubańczyka. W końcu Ola powiedziała dość. Rozstali się w połowie lutego - przekazała nam kilka miesięcy temu osoba z otoczenia niegdysiejszej pary.

To Ola podjęła decyzję o rozstaniu. Prowadzili zupełnie inny tryb życia. Było to w połowie lutego. Wtedy Ola poleciała na kilka tygodni do Tajlandii z rodziną. Kuba natomiast wyleciał z kolegami do Marbelli. Gdy wrócił, wziął udział w zagranicznym projekcie z innymi celebrytami. Ola i Kubańczyk nie byli już wtedy razem. Po rozstaniu nie interesują jej ani imprezy, ani wpadanie w ramiona innego mężczyzny. Decyzja była w pełni świadoma i przemyślana - dodał nasz informator.

Kubańczyk wraca do tematu rozstania z Olą Ciupą

Ponad pół roku po rozstaniu Kubańczyk powrócił do tematu zakończenia związku z Olą. W piątkowych wiadomościach głosowych opublikowanych za pośrednictwem instagramowego kanału nadawczego raper zaprosił fanów do przesłuchania jego najnowszej EP-ki, przy okazji zaznaczając, że był to dla niego trudny rok. 29-latek zdementował, że powodem rozstania z Ciupą były używki.

To był ciężki rok dla mojej głowy. Rozstania nie rozstania, awantury, afery... Jeszcze to (...), że rozstaliśmy się [z Olą - przyp. red.] przez używki to największy żart, jaki słyszałem. No ale musiałem poradzić sobie z głową - wyjawił.

Raper przyznał, że nie chciał powracać w najnowszych utworach do bolesnych chwil, a jego celem było stworzenie lekkich, wakacyjnych kawałków. Zdradził jednak, że jego kolejny projekt będzie dojrzały i osobisty.

Chcieliśmy zrobić wam letni klimat i nie pokazywać, jak źle jest u mnie, ale teraz jest już naprawdę bardzo dobrze i zamykam się. Chyba zamknę się na jakiś czas, bo mam bardzo dużo do napisania, dużo do zrobienia i przelania emocji - nie tylko na teksty, ale również na muzykę. Chcę zrobić bardzo dojrzały i mega mocny album, więc nad tym teraz będę bardzo mocno pracował i zaskoczę was, oj zaskoczę - podkreślił.

Kubańczyk zapowiada aferę ze swoim udziałem

Wiadomość głosową dla fanów Kubańczyk zakończył tajemniczą zapowiedzią... afery ze swoim udziałem. Można przypuszczać, że chodzi o program "Good luck guys", w którym rywalizował z innymi celebrytami u boku Sylwii Szostak.

No i jeszcze będzie chyba delikatna aferka niedługo, ale... Oj tam, oj tam, sprawy miłosne. No dobra, może nie miłosne, a przygodowe - powiedział roześmiany.

