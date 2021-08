Kylie Jenner chwali się, że Stormi dostała od Travisa Scotta... WŁASNY AUTOBUS SZKOLNY: "Tatuś ją zaskoczył"

Choć życiowe wybory Kardashianów nierzadko zaskakują, co jak co, ale nie da się im odmówić dbania o więzy rodzinne. Słynne siostry mimo milionów na koncie na każdym kroku podkreślają, jak istotne są dla nich relacje z najbliższymi. Ze szczególną troskliwością milionerki podchodzą do dzieci, nierzadko wyprawiając kilkuletnim pociechom warte miliony przyjęcia urodzinowe. Na córce nie oszczędza chociażby najmłodsza z latorośli Kris Jenner, fundując Stormi wszystko, czego dziewczynka tylko zapragnie.