Kylie Jenner STANIE PRZED SĄDEM za fałszowanie dokumentów?! "Komisja Papierów Wartościowych rozpocznie dochodzenie"

Dwa lata temu Forbes umieścił na swojej okładce Kylie Jenner i obwieścił światu, że jest najmłodszą na świecie miliarderką, która sama dorobiła się swojej fortuny . Teraz dziennikarze magazynu wywołali medialną burzę, publikując artykuł, w którym sugerują, że Kylie fałszowała dokumenty, by zawyżyć wartość swojej firmy . Rzekomo bowiem nawet po doliczeniu do majątku Jennerki pieniędzy ze sprzedaży 51% akcji firmy Kylie Cosmetics jej majątek nie jest wart więcej niż 900 milionów dolarów .

Myślałam, że to magazyn o pewnej reputacji - drwiła Kylie na Twitterze. Tymczasem to, co widzę, to tylko nieprawidłowe rozliczenia i niepoparte niczym podejrzenia.

"Otarła się nawet o tworzenie podejrzanych rozliczeń podatkowych, które prawdopodobnie są fałszywe" - to wasze dowody? - dodała.