Lady Gaga posyła gorące całusy z włoskiej premiery "House of Gucci" (ZDJĘCIA)

Wyglada jak Donatella. Zreszta są przyjaciółkami, co mnie nie dziwi. Świetnie odnajduje się w grze aktorskiej. Jej akcent w House of Gucci przybliża czasy świetności gospodarczej Włoch, ma to swój urok. Szukała swojej płaszczyzny i ja odnalazła. Mi osobiście bardzo się podoba w kreacji Patrizzi. Ta natomiast ma wielki żal do Gagi, że nie kontaktowała się z morderczynią w kwestii omówienia roli. Żałosne z jej strony. Niesamowicie ukłuł mnie obraz na pogrzebie Maurizia, kiedy stoi w towarzystwie córek. Zero wyrachowania.