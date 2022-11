Lenka Klimentova zdradza, że wraz z Janem Klimentem NIE OCHRZCZĄ dziecka

W ostatnich miesiącach ukochana Jana Klimenta chętnie pokazywała w sieci zdjęcia ciążowego brzucha i dokumentowała przygotowania do macierzyństwa - kilka miesięcy temu zdradziła na przykład, że wraz z mężem spodziewają się narodzin syna. We wtorek tancerka zorganizowała natomiast na swoim profilu Q&A, w którym nie zabrakło rzecz jasna pytań dotyczących ciąży i przyszłości jej pociechy. Klimentova wyznała na przykład, że jeszcze do niedawna prowadziła taneczne zajęcia i niedługo po porodzie planuje wrócić do tańca. Przyszła mama skarżyła się także na wyjątkowo nasilone ostatnimi czasy migreny.