Leon Myszkowski zaprosił kamery do domu i otworzył się na temat ślubu: "Musi się odbyć w najbliższej przyszłości"

Justyna jest cudowna. Jestem mega szczęśliwa. Nie wiem, za co mam takie szczęście. Ona jest moją przyjaciółką, przyszłą teściową i mamą. Kiedy pokłócę się z Leonem, pierwsze, co robię, to dzwonię do niej, żeby się poskarżyć. Ona jest super! - przyznała Ksenia.