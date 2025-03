Leon Myszkowski o dramie syna Edyty Górniak z byłą dziewczyną: "Nie rozumiem publicznego prania brudów. SŁABA SYTUACJA"

Gdy Bart Pniewski potwierdził w rozmowie z nami, że to koniec kwitnącej relacji Allana Enso (dawniej Krupy) i Nicol Pniewskiej, nic nie zapowiadało tak potężnego skandalu. Od tego czasu doszło do publicznej wymiany zdań między Highbartem i Edytą Górniak, a także opróżnienia studia nagraniowego, w którym ten zorganizował potem z córką pamiętną sesję zdjęciową. Faktycznie można się pogubić...

Na tym zresztą nie koniec, bo tu sprawa komplikuje się jeszcze mocniej. Po stronie piosenkarki stanęła Ewa Minge, a pod zdjęciem Pniewskich uaktywniła się Maja Sablewska, która niegdyś sama miała okazję pracować z Górniak. Jeżeli wciąż Wam było mało, to teraz do sprawy postanowił odnieść się Leon Myszkowski, czyli syn Justyny Steczkowskiej, z którą Edyta jest skłócona.

Leon odniósł się do sprawy w rozmowie z reporterką Jastrząb Post i ocenia całe to zamieszanie dość krytycznie. Wprost nazywa to "praniem brudów" i podkreśla, że nie rozumie, czemu to wszystko rozgrywa się publicznie.

Szkoda mi ich obydwojga, bo to po prostu słaba sytuacja. Szczerze mówiąc, nie rozumiem publicznego prania brudów, jest to dla mnie dziwne i niezrozumiałe - mówi.

Jak twierdzi, nie rozumie postawy uczestników głośnego konfliktu i nie ma tu znaczenia, kto się z kim rozstał i dlaczego.

Dla mnie, jako dla obserwatora, bez sensu upubliczniać takie informacje, już niezależnie od tego, kto z kim się rozchodzi. Jest to dwójka młodych ludzi, byli ze sobą długo, więc zapewne się kochali, dlatego nie rozumiem, po co na koniec sobie dosalać nawzajem... - podsumowuje.

Przy okazji dowiadujemy się, że jemu drama z opróżnianiem studia nagraniowego w tle nie grozi, bo to spory wydatek i sam na razie korzysta z uprzejmości znajomego.

Zawsze uczęszczam do studia mojego znajomego. Nie za bardzo miałem przestrzeń, żeby zrobić własne, a nie chciałem niczego wynajmować. Aby wyszykować takie studio, trzeba zainwestować i włożyć w to naprawdę dużo kasy. Uznałem, że znajdę sobie takie miejsce dla siebie, jak postawię sobie chałupę. Na razie w mieszkaniu nie mam na to miejsca, mając 40-metrowe mieszkanie, studio tam średnio się mieści.