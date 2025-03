Biznesmen-milioner, pasjonat mody i niedoszły teść Allana. Za teledysk córki zapłacił 700 tys. złotych. Kim jest Bart Pniewski?

Od kilku dni jesteśmy świadkami publicznej dysputy między Edytą Górniak i Bartem Pniewskim, ojcem Nicol, z którą spotykał się do niedawna Allan Enso (niegdyś Krupa). Zaczęło się od nagłego wyznania o rozstaniu, a skończyło na wynoszeniu sprzętu ze studia nagraniowego, co Allan, jak twierdzi piosenkarka, zrobił "z obawy przed ludźmi, którzy zaczęli go agresywnie atakować".