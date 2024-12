Leonardo DiCaprio sfotografowany z młodszą o 24 lata modelką. Zakochani pluskali się razem w oceanie

zgłoś do moderacji

Ze względu na ciągle szerzącą się dezinformacje odnośnie tłuszczów zwierzęcych i choroby wieńcowej serca, w drugiej części "Ukrytych terapii" wyjaśniam to znacznie dokładniej, wyjawiając kłamstwa jakie temu zagadnieniu towarzyszą od dziesiątek lat.Okłamywanie społeczeństwa jak również lekarzy w sprawie cholesterolu wydaje się nie mieć granic. Temat ten został potraktowany również znacznie szerzej szczególnie, że przemysł farmaceutyczny w sposób perfekcyjny oszukał lekarzy w sprawach cholesterolu. Lekarze zupełnie nieświadomie dopuszczają się absolutnie skandalicznych praktyk dotyczących jego obniżania. Książka opisuje w jaki sposób oszukano lekarzy jak i pacjentów.Największym problemem jaki przebijał się bezustannie w komentarzach czy rozmowach bezpośrednich były oczywiście choroby nowotworowe. W tych wszystkich opisach wstrząsające było jedno: przerażający brak skuteczności medycyny akademickiej w leczeniu tej choroby. Lekarze i pacjenci znajdą w książce szczegółowe opisy metod czy substancji, dzięki którym człowieka chorego na nowotwór można leczyć znacznie bardziej efektywnie, bezpieczniej i taniej. Opisywane substancje czy też metody leczenia choroby nowotworowej, co skrzętnie ukrywane przed pacjentami, jak i środowiskiem medycznym.W rozdziale o szczepionkach ujawnione są fakty, o których opinii publicznej się nie zawiadamia. Fakty te, bezsprzecznie wskazują na to, że lekarze jak i rodzice dzieci zostali perfidnie oszukani.Książka również opisuje skandaliczne, a jednocześnie nie ujawniane społeczeństwu fakty dotyczące systemu zdrowia, które znajdują się na granicy przestępstwa kryminalnego. Książka pokazuje także sposób rozwiązania wielu problemów dotyczących leczenia pacjentów przewlekle chorych.