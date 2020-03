Zaszyci w domowym zaciszu Lewandowscy pozdrawiają z porannego treningu na macie (FOTO)

Koniec epidem 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

EPIDEMIA CHOLERY , ktora po 1800 roku trwała już 5 lat.Matka Boża wstrzymała epidemię, gdy Pius IX dopiero co zdefiniował dogmat o Niepokalanym Poczęciu. Bardzo dużo ludzi- katolików, protestantów, anglikaniow się wtedy nawrocilo. Matkę Bożą bardzo boli to, że ludzie podważają Jej niepokalane poczęcie (niepokalane nie oznacza że nie uczestniczyli w tym rodzice Maryji ale to że urodziła się nieskalana grzechem pierworodnym)