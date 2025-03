Lexy C. publikuje nowe nagrania po usłyszeniu ZARZUTÓW. Wdzięczy się do WYMOWNEJ piosenki... "Wciąż z uśmiechem na twarzy"

W środę funkcjonariusze CBŚP dokonali zatrzymań osób związanych z organizowaniem nielegalnych loterii. Chodzi m.in. o Wojciecha G. , niegdyś uczestnika "Warsaw Shore" , "Boxdela" czy Lexy C. , a więc osoby powszechnie kojarzone w sieci. Późnym wieczorem dzień później na stronie rządowej pojawiła się informacja, że Prokuratura Krajowa zabezpieczyła mienie podejrzanych o znacznej wartości, a także zablokowała 30 rachunków bankowych. Żadna z osób nie przyznała się do winy.

Lexy C. wróciła do sieci. Dobór piosenki jest dość wymowny

Lexy C. zdążyła nawet wrócić do aktywności w sieci, jednak na razie nie na jej oficjalnych profilach, bo do tych tymczasowo straciła dostęp. Nowości pojawiają się natomiast na jej kontach tymczasowych, w tym na TikToku, gdzie udostępniła krótkie nagranie w rytm utworu Tańculi i Gosi "Cokolwiek się wydarzy".