Lexy C. wydała oświadczenie PO ZATRZYMANIU przez CBŚP: "Wróciłam od razu po przesłuchaniu, chyba jako jedyna"

W środę 5 marca 2025 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji dokonali zatrzymań kilku osób związanych z organizowaniem nielegalnych loterii . Jeszcze tego samego dnia informowaliśmy, że wśród zatrzymanych jest m.in. popularna influencerka Lexy C ., która została przewieziona do Szczecina. Tam przeprowadzono czynności.

Lexy C. zabrała głos po zatrzymaniu

Influencerka odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. Na profilu jej siostry pojawił się komentarz dotyczący wczorajszych wydarzeń. Lexy C. podkreśliła, że na razie nie ma dostępu do swoich kont, ale jest już w domu. Ma za sobą przesłuchanie.