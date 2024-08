Lil Masti wyprawiła wystawny roczek córce. Internauci zniesmaczeni: "Jak można promować alkohol na urodzinach dziecka?"

GajowyMarycha 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Czy was też denerwują wyskakujące reklamy produktów do włosów i past do zębów z uśmiechniętą od ucha do ucha celebrytką MZ,skazaną za wyłudzanie vatu i lewe faktury!!?? Jak to możliwe,że porządne firmy chcą mieć kogoś takiego za swoją ambasadorkę!?