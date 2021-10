"Love Island". Znamy ZWYCIĘZCÓW 4. edycji programu!

Ostatecznie w walce o miłość i wygraną w 4. edycji show pozostali Ola i Adrian, Magda i Wiktor oraz Paulina i Andrzej. To właśnie oni otrzymali szansę, aby stanąć na podium i zdobyć nawet 100 tysięcy złotych. Do tej pory program wygrywały trzy pary i wynik był zawsze ten sam: uczestnicy wybierali koperty z napisem "miłość", przez co dzielili się nagrodą pieniężną na pół.