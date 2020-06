Łukasz Nowicki ogłasza w "PnŚ" sposób na WALKĘ Z DEPRESJĄ: "Oglądajcie "Pytanie na śniadanie"!"

Punktem wyjścia do rozmowy był fakt, że sprzedaż leków antydepresyjnych i uspokajających w ciągu ostatniego miesiąca zwiększyła się o jedną czwartą w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", w tym czasie Polacy wydali na ten cel 200 mln zł . Prowadzący zadał więc rozmówczyni szereg pytań dotyczących leczenia depresji.

Czy takie leki uzależniają, jak wygląda ich odstawienie? Czy jeśli biorę tabletki przez 20 lat, to 20 tygodni sobie mogę odstawiać? Czy jeśli coś takiego zażyję, to po 15 minut działają, po 15 minutach mam już chęć do życia? - pytał Łukasz, co Ida skwitowała śmiechem.