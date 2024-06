Łukasz Skorupski zastąpi dziś Wojciecha Szczęsnego w meczu z Francją? Jego żona to prawdziwa PIĘKNOŚĆ (ZDJĘCIA)

To tam Szczęsny z rodziną spędza majówkę. Sentymentalne dla nich miejsce

Wojciecha Szczęsnego w bramce zastąpi dziś najprawdopodobniej Łukasz Skorupski . 33-letni piłkarz gra na co dzień we włoskim klubie Bologna FC . Podczas pobytu we Włoszech poznał swoją przyszłą żonę - Matilde Rossi . Wszystko wydarzyło się w Rzymie, gdzie spędzał urlop.

Najbardziej zszokowało ją to, że na Śląsku ciągle jest tak szaro. A ona przecież z Sardynii. Dla niej najdziwniejsze było, że każdy blok na Zaborzu jest taki sam. Tylko numer się zmienia. Kręciła głową: "Wszystkie bloki są takie same. Tylko szpitale inne, a tak nie ma różnicy". No i co, zabrałem ją do Auschwitz, pamiętam. Nalegała, żeby tam pojechać. Dla Włochów to poruszająca historia. Poważnie traktują historię obozów koncentracyjnych. Chciała zobaczyć, to pojechaliśmy - wspominał Skorupski.