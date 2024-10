Luna na kolacji

Może jej muzyka do mnie nie dociera, ale wydaje się hyc fajna osobą. Tower to fajny utwór. Trochę niedoceniony. Ja jestem zdania, że soczysty dance coś Ala Blanka Mandaryna więcej bitu umcy umcy trochę energetyczny utwór z powerem dałby radę, a nie taka monotonna popówa na eurowizje. Można się hyli śmiać z Blanki ale to jej piosenke doceniono. Urbanska mimo ze czasami skrzeczy to super zatańczy. Kiedyś w sukni ślubnej - super występ. Do rze tez wypadła Kasia Mos i niedoceniona Tul. Szkoda ze Szemplinskiej nie było dane się wykazać przez pandemie.