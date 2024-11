Luna PONOWNIE przyłapana "na dymku"

Niespełna pół roku temu Luna próbowała zawojować eurowizyjną scenę. Co prawda nie udało jej się odnieść zamierzonego sukcesu, w efekcie czego Polska znalazła się poza ścisłym gronem finalistów, lecz charyzmatyczna wokalistka zdołała awansować do wyższej gwiazdorskiej ligi. Niewątpliwie ma to swoje przełożenie w częstszych odtworzeniach jej utworów i teledysków, lecz artystka musi być też świadoma ciemniejszych stron zwiększonego zainteresowania mediów.