Maciej Kurzajewski opowiada o wspólnym mieszkaniu z Katarzyną Cichopek i jej relacjach z teściową: "Doskonale się rozumieją" (WIDEO)

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek kilka miesięcy temu oficjalnie potwierdzili swój związek. W ujawnieniu co prawda pomogła im Paulina Smaszcz, która złożyła prowadzącej "Pytanie na śniadanie" dość osobliwe życzenia, w których to pogratulowała jej wspólnego wyjazdu z Kurzajewskim. Później sprawy potoczyły się już błyskawicznie, a "Kurzopki" stali się jedną z najpopularniejszych par w show biznesie. Pojawiły się nawet informacje, że ich związek wkroczył na nowy poziom, a Maciej oświadczył się Kasi w Nowym Jorku.

Jakiś czas temu media donosiły również, że Cichopek i Kurzajewski przymierzają się już do urządzania wspólnego gniazdka. Początkowo sądzono, że para zamierza wybudować dom, bo Kasia pochwaliła się fotką z Jonatanem Kilczewskim - architektem, który zasłynął w programie "Operacja aranżacja". Kasia tajemniczo podpisała zdjęcie: "Idzie nowe", a fani zaczęli spekulować, że zapewne szykuje się budowa czterech kątów. Teraz Maciej Kurzajewski rozwiał wszelkie wątpliwości i w rozmowie z Pudelkiem ujawnił, co tak naprawdę planują.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski modernizują dom!

To są czasy, w których nad wszystkim trzeba się dobrze zastanowić. My doszliśmy do wniosku, że dla nas lepszym rozwiązaniem, bardziej praktyczne dzisiaj będzie to, byśmy dostosowali dom, w którym mieszkam do wspólnych potrzeb naszych, naszych dzieci, także mojej mamy. Ten dom będziemy modernizować - tłumaczył w rozmowie z Pudelkiem.