Maciej Musiał mknie po dziewczynę mercedesem za 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH, łamiąc przepisy i przejeżdżając na CZERWONYM świetle (ZDJĘCIA)

Aktorzy i celebryci często łamią przepisy ruchu drogowego, co jest niezwykle nieodpowiedzialne i stanowi zły przykład dla społeczeństwa. Ich nieprzemyślane zachowanie, takie jak nadmierna prędkość czy chociażby korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Osoby publiczne powinny zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki mają na swoich fanów i starać się promować odpowiedzialne postawy, zamiast przyczyniać się do łamania prawa i narażania życia innych.