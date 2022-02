Maciej Musiał wspiera Ukrainę, ODDAJĄC KREW: "Bardzo przyda się w tym NIEZWYKLE TRUDNYM MOMENCIE" (FOTO)

Od czwartku cały świat żyje atakiem Rosji na Ukrainę. Sytuację zdążyli skomentować nie tylko politycy, ale gwiazdy i celebryci. Głos zabrał ogrom sprzeciwiających się działaniom Władimira Putina znanych Rosjan oraz zrozpaczonych Ukraińców. Polski show biznes również żywo komentuje to, co dzieje się na wschodzie.

Choć spora część znanych osób ograniczyła się do opublikowania flagi Ukrainy, znajdują się i tacy, którzy angażują się bardziej: usilnie zachęcają do wspierania zbiórek i udostępniają posty dotyczące tego, jak realnie można pomóc naszym chcącym się przedostać do Polski sąsiadom. Niektórzy pojawili się także na protestach przed rosyjską ambasadą.