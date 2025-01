Maciej Stuhr gorzko o wypadku, który spowodował jego ojciec: "CIESZYŁEM SIĘ, że stracił prawo jazdy"

Maciej Stuhr wspomina ojca. Mocne słowa o wypadku, który spowodował Jerzy Stuhr

To był też ciężki moment i dla całej rodziny, i dla niego. I on właściwie pierwszy raz w życiu musiał się skonfrontować z tym, że jest winny jakiejś sytuacji. Myślę, że nie był już w stanie tego zrobić do końca, właśnie ze względu na stan zdrowia. (...) Nie do końca wiedział, jak funkcjonuje dzisiaj świat medialny. Dla niego to był klasyczny upadek z wysokiego konia. Bardzo chciał, żeby go ktoś przytulił i powiedział, że "wszystko już będzie dobrze". A to się nie działo. Wręcz przeciwnie. Więc on zaczynał czasami wierzgać. I dość trudne to było do opanowania i kontrolowania. Myśmy tam jako rodzina próbowali wiele rzeczy łagodzić i otwierać mu oczy, ale to było bardzo trudne zadanie. I cała ta sytuacja to był kolejny krok w dół. Niestety, w jego stanie zdrowia też - opowiadał na antenie TVN24.