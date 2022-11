Maciej Zień, u którego sukienki kosztują nawet 20 TYSIĘCY złotych, zachęca Polki do inwestycji w SIEBIE: "Warto postawić na coś DROŻSZEGO" (WIDEO)

Maciej Zień to jeden z ulubionych projektantów polskich celebrytek. Od wielu lat jego pokazy mody przyciągają rzeszę gwiazd, które z dumą przyjmują rolę ambasadorek jego marki i zakładają na siebie zwiewne kreacje. Zień nie ukrywa, że korzysta z najdroższych materiałów dostępnych na rynku, co przekłada się na ostateczną cenę ubrań w jego butiku. Niektóre suknie z pracowni projektanta kosztują nawet 20 tysięcy złotych.

Nie wiem, czy każda. Robię od czasu do czasu projekty, które są dostępne dla każdego. Bardzo jest to dla mnie ważne, żeby się od czasu do czasu otwierać. Robimy modę zrównoważoną, korzystamy z bardzo drogich tkanin. Dbam o to, żeby te kreacje były bardzo dobrze wykończone. Może moje sukienki nie są najtańsze, ale kupując raz taką sukienkę, masz ją w szafie przez wiele, wiele lat. Warto zainwestować w coś droższego.