Madonna znów SZOKUJE drastyczną metamorfozą. Fani są przerażeni: "CO TY SOBIE ZROBIŁAŚ?!"

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Madonna to prawdziwa ikona muzyki rozrywkowej. Choć jeszcze kilka lat temu media rozpisywały się o jej kolejnych płytach i wyprzedanych koncertach, to dziś dużo częściej mówi się o zmianach w jej aparycji. Nie jest bowiem tajemnicą, że na Instagramie gwiazda prezentuje się nieco inaczej niż na zdjęciach paparazzi.

Co się stało z twarzą Madonny? Fani są przerażeni

Madonna nie przypomina dawnej siebie? Internauci komentują

Obserwujący już wydali werdykt i raczej nie jest on na korzyść zmian w jej wyglądzie. Fani zdają się przerażeni tym, co dzieje się z twarzą piosenkarki i odzwierciedlają to tysiące komentarzy zmartwionych wielbicieli jej talentu.

"Co ty sobie zrobiłaś?", "To w ogóle ona?", "Wygląda jak Marilyn Manson, co się stało?", "Kim jesteś i czemu udajesz Madonnę? Nie znam cię", "Wybaczcie, ale trochę mnie to przeraża... Kiedyś była taka piękna...", "Tak właśnie wygląda kobieta, która marzy, żeby wiecznie mieć 20 lat, ale to nierealne", "Tęsknię za dawną tobą" - czytamy.