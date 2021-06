Maffashion o zarobkach celebrytów: "Często wcale NIE PRZEKRACZAJĄ średnich zarobków"

Maffashion od lat uchodzi za jedną z naczelnych polskich influencerek, działalność w mediach społecznościowych to więc dla celebrytki chleb powszedni. Maff wykorzystuje jednak Instagram nie tylko do działalności biznesowej. 33-latka chętnie relacjonuje też codzienne poczynania, opowiada o macierzyństwie i niestrudzenie promuje ciałopozytywność.

Oddaję, wydaję cały czas. Teraz mam także wielki karton przygotowany. Na dniach będę przekazywać. Chcę też sprzedać niektóre rzeczy i dać im nowe życie. Są to głównie rzeczy markowe, droższe, na które normalnie nie byłby stać niektórych albo szkoda byłoby im pieniędzy (dzieci szybko też rosną), a ja sprzedam je mega tanio i tym samym będą sobie mogli na nie pozwolić. Ja za te pieniądze kupię coś aktualnego dla Bastka. To źle? - zastanawiała się.

Osoba znana w oczach wielu ludzi nie ma prawa mówić o problemach (bo co ty możesz wiedzieć o prawdziwym życiu), kłopotach finansowych. Sami przyznacie, że krew Was zalewa, jak np. jakiś muzyk żalił się, że kończą mu się oszczędności i nie ma z czego żyć albo zaraz tak będzie. To co mają powiedzieć inni ludzie, którzy nie są znani z pierwszych stron gazet? Po ujawnianych publicznie takich informacjach wylewa się na nich hejt (wszyscy są włożeni do jednego wora, nieskromnych, chwalących się wystawnym życiem, mających trzy domy i dziesięć samochodów, odpoczywających na wakacjach od wakacji osób) - podkreśliła.