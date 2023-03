Maffashion otworzyła się na temat rozstania z Sebastianem Fabijańskim: "ZAPŁAKANA dzwoniłam do przyjaciela"

Estra 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Żyję na tym świecie już 35 lat i powiem Wam, że między dwojgiem ludzi może być super pod jednym warunkiem, że .... tam jest to coś, ten pierwiastek miłości. Na samej żądzy daleko nie zajedziesz. Do tego ludzie muszą zwyczajnie się lubić, wtedy można myśleć o założeniu razem rodziny, i wtedy to ma podstawy i bazę aby to trwało. Dodać do tego empatię i kompromisy, praca nad związkiem nieustanna. A u nich? Był chyba tylko pociąg. To jak można robić sobie dziecko w takiej sytuacji? Oboje są winni i tyle. To jest klasyczny przykład, że bez love ani rusz. Nie zbudujesz nic jeśli tego nie ma. Trzeba się dobrać, pasować do siebie, i nie mówię o wyglądzie. A teraz oboje mają zrypany już życiorys. I po co? Lepiej czekać na właściwą osobę, nawet długo, niż się bawić w dom a za chwilę go sprzedawać.