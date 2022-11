Maffashion pozuje w KRÓTKICH ZIELONYCH włosach! Znane koleżanki zachwycone: "Trzymam kciuki za NOWY ETAP" (FOTO)

Nie wiem co t... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem co zrobić... Mam 30 lat, spoko pracę, narzeczonego jakoś tam układamy sobie życie ale wzięło mnie na przemyślenia... Myśleliśmy o 1 dziecku ale dla mojego faceta na pierwszym miejscu jest praca, potem treningi, bo jest kolarzem potem reszta, czyli ja i nasz pies. I jak mamy mieć to dziecko jak on nie ma czasu na rodzinę? On chyba myśli, że się nic nie zmieni, nie będzie musiał z niczego rezygnować, a ja? Ja nie będę miała wyboru.. to mnie to dotknie w 100%. Moje ciało, moje zdrowie oby nie zżycie, moja praca, kariera, samodzielność finansowa i wszystko inne. Do tego boje się, że ok będzie dziecko i coś się stanie, rozejdziemy się, czy coś i ja zastanę z dzieckiem. Mieszkania mi nikt nie wynajmie, bo nikt nie chce matki z dzieckiem. Ciężko będzie znów się z kimś związać (trafiłam dziś w necie na artykuł na temat samotnych kobiet z dziećmi... matko jak poczytałam komentarze facetów to dramat. Dziecko to "balast", a kobieta "odpad" , taka kobieta nie zasługuje wręcz na nic, ma brać "byle co", nie można mieć żadnych wymagań no, bo jak to... ogólnie jesteś nic nie warta i nie należy Ci się nic (a twój były hula i układa sobie życie). Mieszkanie on ma swoje - ja nie mam, choć planowałam kupić (wiadomo kredyt) ale jak ja je wezmę to można zapomnieć o domu, który nam obojgu się marzy ( razem 3 kredyty- no way). Jakby coś poszło nie tak on ma swoje mieszkanko, do którego się dokładam uważam dużo za dużo, a ja wielkie nic. Niby wszystko ok, nic złego się nie dzieje ale mam poczucie, że bycie kobietą to jakiś dramat. Zawsze jestem na jakiejś przegranej pozycji, zawsze musze coś poświęcić, z czegoś zrezygnować. Nie wiem, czy mam stawiać na siebie, czy założyć, że wszystko będzie ok i brnąć w to dalej... To jest moment gdzie nie wiem co zrobić z własnym żęciem.