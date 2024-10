Maffashion przebrała się za... IGĘ ŚWIĄTEK! Polska królowa Halloween? (WIDEO)

Maffashion, mimo że zaczynała swoją przygodę z show-biznesem wiele lat temu jako "szafiarka", to udało jej się utrzymać pozycję w rodzimych mediach, a jej gwiazda nie gaśnie. Jakiś czas temu wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami" , gdzie rozpalała wyobraźnię widzów tańcami z Michałem Danilczukiem , z którym to połączyło ją ponoć coś więcej niż tylko zmysłowa rumba.

Maffashion przebrała się za Igę Świątek na Halloween

W pierwszej chwili pomyślałam, że to nowa rolka Igi z treningu, ale później patrzę tatuaże. Przecież Iga nie ma tatuaży. Pomysł super, znowu zaskoczyłaś wszystkich; Czy ja właśnie obejrzałam część, myśląc, że to nowa rolka Igi? Być może; Myślałam, że to Iga na początku; Maff, jesteś naszą polską Heidi Klum; Przebranie sztos, nie poznałam; Kurde myślałam, że to Iga - komplementowali w komentarzach.