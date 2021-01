Maffashion wozi Bastianka w NOWYM WÓZKU za ponad trzy tysiące: "Pediatra pozwolił" (FOTO)

Ttt 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 19 Odpowiedz

Ale po co spacerówkę tak wcześnie 🤦🏻‍♀️ Dla zdrowia dziecka dobre jest,aby jak najdłużej było wożone w gondoli, zreszta teraz mrozy,zimny wiatr i nie rozumiem po co narażać dziecko...po co niektórym tak spieszno do tych spacerówek?? Przyjdzie czas to się zmienia, a nie na sile wszystko, pewnie zaraz będzie chciała, żeby mały załatwiał się do nocnika 🤦🏻‍♀️