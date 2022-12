Maffashion wspomina choinkowe dramy i wymownie podsumowuje: "Miałam pecha przez OSTATNIE DWA LATA"

Potem było tylko gorzej, bo drzewko, które do nich przyszło miało zaawansowaną skoliozę. Maff oczywiście zaprezentowała przekrzywioną choinkę na Instagramie dodając, że "jest już martwa", bo nie pomaga jej nawet stojak na wodę. Co więcej, pani która ubierała drzewko blogerce po tym incydencie zwolniła się z pracy, bo było jej wstyd. Szpetna choinka nie doczekała jednak wigilijnego wieczoru, bo szybko została wymieniona na inny model.

Rozdział drugi rozgrywał się rok później. W 2021 roku choinka Maff może nie była brzydka, ale za to była całkiem duża. Trzy razy zmieniała miejsce i dwa razy upadła. Ze względu na małego Bastiana drzewko stało na balkonie.

Mojego pecha do choinek (przez ostatnie dwa lata) niektórzy z was pamiętają? Nic nie dzieje się bez przyczyny jak to mówią - dodała wymownie.