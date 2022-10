Maffashion z torebką pod pachą NONSZALANCKO prezentuje stylówkę na plebiscycie Fashion Magazine Beauty Awards (ZDJĘCIA)

Maffashion jakiś czas temu poinformowała o zakończeniu związku z Sebastianem Fabijańskim, ojcem jej dziecka - Bastka. Ich rozstanie związane było z głośnym skandalem obyczajowym, jednak dziś wszystko wskazuje już na to, że Kuczyńska na nowo układa sobie życie. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się bowiem głosy, że spotyka się z niejakim Mateuszem "bu3aby", który przedstawiany jest jako "początkujący raper". Para kilkukrotnie została "przyłapana" razem, czy to na wspólnych spacerach, przejażdżce, czy nawet w drodze do kontenera ze śmieciami.