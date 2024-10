Maffashion zaprezentowała OBOLAŁĄ dłoń po "Tańcu z Gwiazdami". Wszystko przez zbyt INTENSYWNE oklaskiwanie Michała Danilczuka

No straszne, współczuję, do szpitala musi jechać. Co tam moje dłonie sprscowane, z niedowładami, poparzone, pokaleczone, zdeformowane,posiniaczone, z odgniotkami. Serio, to podziwiam lekarzy, murarzy,krawcowe, itd, im współczuję bólu dłoni i bólu w ogóle.