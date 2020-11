Magda Gessler jednak NIE rozbudowała restauracji bez pozwolenia: "NIE JESTEM WŁAŚCICIELKĄ"

Krys 16 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jak większość złośliwie pisze, ludzie jesteście aż tak zazdrośni? Kompleksy wychodzą, jakie to polskie. Zróbcie coś sami, ale nie, lepiej kogoś krytykować. No i większość wie najlepiej jak było, a co tam, trzeba dokopać każdemu kto ma lepiej i mu wyszło. A czy wiecie ile pracy i wyrzeczeń trzeba aby dojść do czegoś? Nie nie wiecie.