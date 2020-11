Wniebowzięta Magda Gessler rozpływa się nad ukochaną wnusią: "Macierzyństwo córki jest ZJAWISKOWO PRZEJMUJĄCE"

Magda Gessler poza niezrównaną wiedzą na temat sztuki kulinarnej i ognistego temperamentu znana jest również z tendencji do przysiadania późnymi wieczorami do mediów społecznościowych i przelewania na klawiaturę swych najszczerszych emocji. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że niektóre z jej wpisów zaczęły już żyć własnym życiem. Na ten przykład słynne "Kasia, śpicie?" trwale zapisało się w historii polskiego internetu.

Targana wzruszeniem gwiazda Kuchennych Rewolucji po raz kolejny postanowiła otworzyć się przed swoimi fanami w poniedziałkowy wieczór. Magda Gessler ma teraz sporo powodów do rozczulania się, bowiem dwa tygodnie temu na świat przyszła jej wnuczka Nena . To właśnie ona i jej rodzice - Lara Gessler i Piotr Szeląg , byli bohaterami najnowszego wpisu na Instagramie w wykonaniu "kreatorki smaku i stylu".

Jak na prawdziwą artystkę przystało, tekst Magdy jest nieco trudny do rozszyfrowania. Można by bowiem pomyśleć, że dumna babcia jest zdania, że macierzyństwo jej córki jest "zjawiskowo przejmujące", natomiast ojcostwo zięcia jedynie "ok". Jesteśmy jednak przekonani, że to nie o to chodziło autorce.