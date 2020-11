Magda Gessler NIELEGALNIE rozbudowała restaurację w górach? "To SAMOWOLA BUDOWLANA"

Już nie KTT 21 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Bo tutaj konie można zamęczyć na śmierć, turyści to bydło, które można oszukać, bo ma przynieść pieniądze w zębach, a potem można ich upchnąć do piwnicy i powiedzieć, że jak się nie podoba, to wynocha, alkoholizm, patologie domowe, mąż bije żonę, chleje i molestuje sąsiadkę, często ma na boku drugą babę i dzieci, dzieci życzą rodzicom, żeby zdchli, porzucone dzieci i żony nie dostają alimentów i jest to społecznie akceptowane, bo chłop ma prawo nie płacić, niech się baba martwi. Powszechne łapownictwo, układy, kumoterstwo, nic bez tego nie zalatwisz. Prawo budowlane to jest już tylko wisienka na torcie. A potem wszyscy idą na mszę i głosować na Adriana i Jarka. Witojcie na Podhalu, hej!