Magda Masny była wielką gwiazdą TVP. Co słychać u hostessy z "Koła fortuny"? (ZDJĘCIA)

Jakiś czas temu Magda Masny otwarcie przyznała, że po zakończeniu pracy nad " Kołem fortuny " nie czuła, żeby telewizja była jej powołaniem. Chociaż zaliczyła jeszcze epizod w roli prowadzącej "Panoramy" w gdańskiej telewizji, to jednak ostatecznie pożegnała się z branżą. Była gwiazda TVP po zakończeniu telewizyjnej kariery zdecydowała się również na przeprowadzkę do Trójmiasta i doczekała się trzeciego dziecka.

W tej chwili jeszcze niczego nie hodujemy, bo nie mieszkamy tam na stałe. Jesteśmy sezonowo, ciężko pracujemy. W przyszłym roku ja nie wiem, jak będę to pole obrabiać i odchwaszczać. Ono się powiększa z roku na rok. Na początku był nieduży ogród warzywny i rosło bardzo dużo ogórków. Teraz jest trzy razy taki. Ja nie wiem, ile on ma. 1000 metrów kwadratowych, może nawet więcej. Jak skończę pielić z jednej strony, to już mogę zacząć z drugiej, bo zarasta, bo to jest wszystko uprawiane w sposób ekologiczny - wyznała Magda Masny, zapewniając, że w przyszłości chciałaby pokazać to miejsce światu.