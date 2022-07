Magdalena Narożna daje się obłapiać partnerowi na wspólnej fotce znad Bałtyku (FOTO)

Magdalena i jej eksukochany Dawid Narożny zasłynęli ze swojej discopolowej twórczości, jednak to ich wyjątkowo burzliwa relacja i publiczne pranie brudów spowodowały nagłe zainteresowane mediów ich osobami. Wszystko zaczęło się od pamiętnej awantury z gazem pieprzowym w tle podczas Sylwestra w Zakopanem 2020. Od tamtej pory co jakiś czas docierają do nas nowe informacje o kolejnych przepychankach "Pięknych i młodych", które często odbywają się kosztem ich 11-letniej córki Gabrieli.