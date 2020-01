Magdalena Różczka URODZIŁA!

Magdalena Różczka to jedna z tych polskich gwiazd, które mocno strzegą swojego życia prywatnego. Aktorka jest matką dwóch córek, Wandy i Heleny, które dorastają z dala od show biznesu. Jednak w październiku do mediów przedostała się informacja o trzeciej ciąży Różczki. Co ciekawe, o tym, że spodziewa się trzeciego dziecka, dowiedzieliśmy się tym razem od członka jej rodziny. O ciąży aktorki poinformowała w rozmowie z tygodnikiem "Życie na gorąco" jej teściowa, aktorka Magdalena Zawadzka.