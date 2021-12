Magdalena Stępień ma NOWEGO PARTNERA! "Ktoś pojawił się w moim życiu"

Rozstanie Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka było szeroko komentowane w mediach. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że piłkarz zostawił wówczas matkę swojego nienarodzonego jeszcze syna, gdy ta była w ósmym miesiącu ciąży... Dodatkowo od czasu narodzin Oliwiera 35-latek raczej nie wyrywa się do tego, by spędzać z nim czas.

Jak się niemal od razu okazało, przyczyną rozpadu związku pary była nowa kobieta, która całkowicie zawróciła "wyczekującemu narodzin pociechy" Kubie w głowie. Kolejną wybranką jego serca okazała się niejaka Paulina - do niedawna pracownica klubu Stal Rzeszów, od niedawna mieszkanka Płocka, w którym rezyduje też Rzeźniczak.

Choć Stępień nie ukrywała, że w związku z tym, iż postępowanie Rzeźniczaka bardzo ją dotknęło, będzie potrzebowała jeszcze sporo czasu, by pogodzić się z tym, jak ją potraktował ją, wszystko wskazuje na to, że właśnie dochodzi do siebie. W najnowszym wywiadzie była uczestniczka "Top Model" ujawniła, że w jej życiu pojawił się... nowy mężczyzna!